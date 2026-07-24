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Jasa Marga Bakal Tutup Sementara Gerbang Tol Tomang, Cek Jadwalnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |17:40 WIB
Jasa Marga Bakal Tutup Sementara Gerbang Tol Tomang, Cek Jadwalnya
Tol Tomang (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) akan melaksanakan pekerjaan rekonstruksi perkerasan jalan di Gerbang Tol Tomang dan Ramp B Simpang Susun Tomang arah Cawang, Ruas Tol Dalam Kota pada Jumat (24/7/2027) hingga Minggu (9/8/2026). 

Jadwal pekerjaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan rekonstruksi yang dilaksanakan secara bertahap yang dilaksanakan setiap Jumat pukul 21.30 WIB hingga Minggu pukul 05.00 WIB, menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan.

Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad Amri Sanusi mengatakan ruas tol dalam kota memiliki peran strategis sebagai akses utama menuju pusat bisnis di Jakarta. Intensitas lalu lintas yang tinggi menuntut kondisi jalan yang andal, sehingga pemeliharaan perkerasan dan sarana keselamatan menjadi hal yang utama untuk memastikan fungsi jalan tol tetap optimal.

"Pekerjaan ini merupakan bagian dari program pemeliharaan berkala guna menjaga kondisi jalan tol tetap memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).

Adapun titik-titik pekerjaan rekonstruksi perkerasan di Ruas Tol Dalam Kota dengan rincian sebagai berikut:

 

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