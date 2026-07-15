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Progres Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 2A Capai 84 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |14:17 WIB
Progres Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 2A Capai 84 Persen
Jalan Tol (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) melaporkan progres jalan tol Jakarta - Cikampek (Japek) II Selatan telah mencapai 84 persen untuk pengerjaan paket 2A. Kehadiran tol ini siap menjadi alternatif kemacetan di ruas tol Japek eksisting. 

Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman mengatakan, saat ini perusahaan tengah mempercepat sejumlah pekerjaan utama untuk mengejar penyelesaian proyek. Salah satu fokus pekerjaan adalah perkerasan jalan beton (rigid pavement) pada jalur utama di Zona 3 dan Zona 4.

Selain perkerasan jalan, HKI juga mempersiapkan penyelesaian sejumlah pekerjaan struktur. Salah satu yang paling menantang ialah pemasangan girder di area yang bersinggungan langsung dengan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (CCT) yang telah beroperasi.

"Dari total 24 bentang girder, masih terdapat empat bentang yang akan dikerjakan pada Ramp 3, Ramp 5, dan Ramp 1, dengan titik tertinggi berada di Ramp 1 yang mencapai sekitar 28 meter," ujar Resnu dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, pekerjaan tersebut membutuhkan koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan karena dilakukan di area berisiko tinggi dan berada di sekitar lalu lintas aktif. Untuk itu, pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan kerja, pengawasan teknis, serta rekayasa lalu lintas agar pekerjaan tetap berjalan aman.

Setelah rampung, Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 2A diharapkan dapat memperkuat konektivitas antara Jakarta dan Jawa Barat. Kehadiran ruas tol ini juga akan menjadi jalur alternatif yang mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi logistik.

 

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