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Prabowo Ganti Agus Gumiwang, Tunjuk Sarmuji Jadi Menperin

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |14:45 WIB
Prabowo Ganti Agus Gumiwang, Tunjuk Sarmuji Jadi Menperin
Presiden Prabowo melantik Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. (Foto: Okezone.com/Setkab)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Kepala Negara melantik Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam pelantikan dan pengucapan sumpah pejabat di Istana Negara, hari ini.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman. Pelantikan Listyo Sigit ini dilakukan setelah Jenderal Suyudi Ario Seto menjabat sebagai Kapolri.

Pengangkatan Listyo Sigit Prabowo sebagai KSP berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo saat mendiktekan sumpah jabatan, Kamis (1/10/2026).

Setelah pengucapan sumpah, Listyo Sigit yang dilantik sebagai KSP kemudian menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Diketahui, DPR RI menerima Surat Presiden (Surpres) perihal permohonan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Setelah menjalani proses tersebut, DPR sepakat menetapkan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.

(Feby Novalius)

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