Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengawasan BBM Kapal Diperkuat, Data Konsumsi Kini Dipantau Digital

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |19:03 WIB
Pengawasan BBM Kapal Diperkuat, Data Konsumsi Kini Dipantau Digital
Pengawasan konsumsi dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) kapal diperkuat dengan sistem digital. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pengawasan konsumsi dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) kapal diperkuat dengan sistem digital. PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) meningkatkan akurasi pencatatan penggunaan bunker dan memudahkan pemantauan operasional melalui penerapan sistem digital pada kegiatan bunker kapal.

Direktur Operasi PTK Yudi Wibisono mengatakan digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan akurasi data konsumsi bunker sekaligus mempermudah pemantauan penggunaan BBM kapal.

“Implementasi ini dapat memberikan informasi konsumsi bunker yang lebih akurat dan mempermudah monitoring data bunker, sehingga operasional bunker dapat berjalan lebih tepat dan efisien,” ujar Yudi, Kamis (1/10/2026).

Salah satu sistem yang digunakan mencatat remain on board (ROB) atau sisa bahan bakar di kapal serta vessel daily report (VDR) secara harian. Sistem tersebut juga mencatat konsumsi bahan bakar pada main engine (ME) dan auxiliary engine (AE) berdasarkan pergerakan serta aktivitas operasional kapal.

Selain pencatatan konsumsi, sistem digital tersebut digunakan untuk memantau kegiatan bunker handling yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pemantauan mencakup data bunker, posisi kapal dalam proses delivery dan redelivery, serta kegiatan pengawasan melalui bunker pit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/15/3245383//toyota_veloz_hybrid-H25A_large.jpeg
Nekat Pakai BBM Tak Sesuai Rekomendasi di Mobil Hybrid, Ini Dampaknya pada Mesin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245286//logistik-O7J9_large.jpg
Angkutan BBM dan BBK Naik 5 Persen, Capai 2,1 Juta Ton dengan Kereta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245282//bbm-bL46_large.jpg
Keluhan Barcode BBM Sopir Towing dan Truk, Pertamina Bahas dengan BPH Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245236//harga_bbm-5UXY_large.jpg
Daftar Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo Hari Ini, 1 Oktober 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245229//harga_bbm-4tPj_large.jpg
Alasan Pertamina Tak Naikkan Harga BBM 1 Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/320/3245227//harga_bbm-tkoa_large.jpg
Harga BBM Pertamina 1 Oktober 2026, Cek Pertalite, Pertamax hingga Turbo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement