Angkutan BBM dan BBK Naik 5 Persen, Capai 2,1 Juta Ton dengan Kereta

Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) mencapai 2,1 juta ton hingga Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/KAI Logistik)

JAKARTA - Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) mencapai 2,1 juta ton hingga Agustus 2026, meningkat 5% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat sekitar 2 juta ton.

Memasuki semester II 2026, layanan pra dan purna angkutan BBM dan BBK juga tumbuh lebih dari 10% dibandingkan rata-rata kinerja pada semester I 2026.

VP of Commercial KAI Logistik Ferdian Pardosi mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap layanan penunjang logistik energi masih terjaga.

"Pertumbuhan kinerja layanan pra dan purna BBM/BBK menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan penunjang logistik energi terus terjaga. Bagi kami, pra dan purna bukan sekadar aktivitas pendukung, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rantai pasok energi," kata Ferdian.

Layanan pra dan purna angkutan BBM dan BBK mulai dijalankan pada 2020. Kegiatan tersebut mencakup bongkar dan muat, pemeliharaan dan perawatan ketel, pencucian dan kalibrasi ketel, pemuatan dan pembongkaran, hingga penanganan klaim susut.