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Alasan Pertamina Tak Naikkan Harga BBM 1 Oktober 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |08:03 WIB
Alasan Pertamina Tak Naikkan Harga BBM 1 Oktober 2026
Harga BBM (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa harga BBM subsidi maupun nonsubsidi per 1 Oktober 2026 belum mengalami perubahan. Harga masih sama dengan yang berlaku pada September 2026.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan harga BBM subsidi tetap mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak akan menaikan harganya  hingga akhir 2026. 

"Untuk BBM subsidi sesuai kebijakan pemerintah, harga tetap sampai dengan akhir tahun 2026," ujar Kitty dalam keterangan resmi, Kamis (1/10/2026).

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, Pertamina mempertimbangkan berbagai faktor sebelum melakukan penyesuaian harga. Termasuk di dalamnya menimbang daya beli masyarakat.

"Adapun untuk BBM nonsubsidi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat maka sampai saat ini masih diterapkan harga yang sama dengan periode sebelumnya," ujar Kitty.

 

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