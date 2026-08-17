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Pemulihan Listrik, BBM hingga Jaringan Komunikasi Pascagempa NTT Dipercepat

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |09:10 WIB
Pemulihan Listrik, BBM hingga Jaringan Komunikasi Pascagempa NTT Dipercepat
Pemulihan layanan vital masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). (Foto: Okezone.com/PLN)
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JAKARTA – Pemulihan layanan vital masyarakat yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah sekitarnya dipercepat. Salah satu fokus pemulihan adalah layanan kelistrikan.

PLN bergerak cepat memulihkan kelistrikan di wilayah terdampak. PLN mengerahkan 723 personel dan berhasil memulihkan 88 persen pelanggan serta 98,3 persen jaringan listrik di lokasi bencana NTT.

"Upaya ini dilakukan agar aktivitas masyarakat dan proses tanggap darurat dapat kembali berjalan," tulis keterangan BP BUMN, Senin (17/8/2026).

Kebutuhan masyarakat yang segera dipulihkan salah satunya adalah ketersediaan energi. Pertamina memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga untuk mendukung kendaraan yang membawa bantuan, mobilitas petugas, serta operasional di lapangan selama proses tanggap darurat dan pemulihan berlangsung.

Telkom juga mempercepat pemulihan jaringan komunikasi agar masyarakat tetap dapat terhubung dan petugas di lapangan dapat berkoordinasi dengan baik.

Dukungan BUMN juga dilakukan melalui penyaluran berbagai kebutuhan dasar, seperti bahan makanan, obat-obatan, kebutuhan bayi, air bersih, serta genset untuk membantu masyarakat dan fasilitas yang membutuhkan sumber listrik sementara.

(Feby Novalius)

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