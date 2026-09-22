El Nino Pangkas Kapasitas PLTA hingga 650 MW

Fenomena El Nino memangkas kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi bagian selatan hingga sekitar 650 megawatt. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Fenomena El Nino memangkas kapasitas pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi bagian selatan hingga sekitar 650 megawatt (MW).

Pemerintah pun menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi battery energy storage system (BESS) untuk menjaga pasokan listrik saat musim kering.

"Memang dengan adanya kondisi El Nino ini, untuk PLTA itu kapasitasnya menjadi sangat berkurang. Sebagai contoh, di Sulawesi bagian selatan itu berkurang sekitar 650 MW," ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo seusai menghadiri Electricity Connect 2026 di Tangerang Selatan, Selasa (22/9/2026).

Menurut Darmawan, penambahan PLTS dan BESS menjadi bagian dari strategi natural hedging untuk mengantisipasi penurunan produksi PLTA. Energi dari pembangkit surya nantinya dapat digunakan ketika kapasitas PLTA menurun pada musim kering.

"Nah, tentu saja ini arahan dari Pak Menteri [Bahlil], kemudian juga dari Pak Dirjen Tenaga Listrik. Ini langsung juga ada perubahan, penambahan. Itu natural hedging. Menggunakan PLTS dengan battery energy storage system," katanya.

Tak hanya Sulawesi, Darmawan menyebut kondisi El Nino juga memberikan tantangan terhadap sistem kelistrikan di sejumlah daerah lainnya. PLN, kata dia, menangani persoalan tersebut secara bertahap, termasuk melakukan pembenahan tata kelola dan menyelesaikan persoalan pada sejumlah pembangkit.

"Untuk di daerah-daerah lain juga menghadapi tantangan saat ini dengan adanya El Nino. Kami hadapi satu per satu," kata Darmawan.