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Bahlil Akui 10 Ribu Desa Belum Menikmati Listrik

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |14:30 WIB
Bahlil Akui 10 Ribu Desa Belum Menikmati Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 10 ribu desa di Indonesia belum menikmati akses listrik. (Foto: Okezone.com/PLN)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 10 ribu desa di Indonesia belum menikmati akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional diklaim telah menyentuh 99 persen.

Bahlil menyebut luas wilayah Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau menjadi tantangan geografis utama dalam meratakan distribusi energi nasional.

"Indonesia mempunyai wilayah yang sangat besar, ada 17 ribu pulau lebih. Dari jumlah itu, kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 10 ribu desa yang belum dijangkau listrik," ujar Bahlil dalam ajang Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah tanah air. Hal ini salah satunya disebabkan oleh besarnya jumlah desa yang tersebar di Indonesia.

"Sekalipun rasio elektrifikasi kita sudah 99 persen, tetapi karena jumlah desa di Indonesia hampir 80.000, memang masih banyak sekali yang belum terjangkau," katanya.

Bahlil menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dari agenda pemerintah, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi.

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar swasembada energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah selain swasembada pangan. Listrik dinilai menjadi salah satu komponen utama dalam mewujudkan agenda tersebut.

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