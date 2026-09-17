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4.602 Lokasi Bakal Dialiri Listrik dengan Energi Terbarukan

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |12:25 WIB
4.602 Lokasi Bakal Dialiri Listrik dengan Energi Terbarukan
Energi Baru Terbarukan (EBT) akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang belum terjangkau jaringan PT PLN (Persero). (Foto: Okezone.com/ESDM)
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JAKARTA – Energi Baru Terbarukan (EBT) akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang belum terjangkau jaringan PT PLN (Persero). Skema tersebut akan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di 4.602 lokasi.

Pemerintah saat ini tengah menjalankan Program Elektrifikasi untuk menghadirkan akses listrik ke 10.068 lokasi yang belum sepenuhnya menikmati layanan listrik pada periode 2025–2029.

Implementasi program tersebut akan dilakukan melalui dua skema berdasarkan hasil pemetaan lokasi.

Pada skema pertama, sebanyak 5.466 lokasi dapat dilayani melalui jaringan listrik PLN yang sudah tersedia. Dengan demikian, kebutuhan listrik di lokasi tersebut akan dipenuhi dari sistem pembangkitan dan jaringan eksisting tanpa memerlukan pembangunan pembangkit baru.

Sementara itu, pada skema kedua, pemerintah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik skala kecil berbasis EBT yang bersifat off-grid untuk melayani lokasi yang belum terjangkau jaringan listrik eksisting.

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