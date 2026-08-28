Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLTS 100 GWp Dikebut, PLN IP Kembangkan Portofolio Energi Surya

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 28 Agustus 2026 |11:05 WIB
PLTS 100 GWp Dikebut, PLN IP Kembangkan Portofolio Energi Surya
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan dan melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp. (Foto: Okezone.com/PLN IP)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meluncurkan dan melakukan groundbreaking Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp yang ditargetkan terealisasi dalam tiga tahun. Di program tersebut, PLN Indonesia Power turut mengembangkan sejumlah proyek PLTS bersama mitra strategis sebagai bagian dari upaya memperluas kapasitas pembangkit energi terbarukan.

PLN Indonesia Power memiliki sejumlah proyek pembangkit energi surya dalam portofolionya, antara lain PLTS Terapung Gajah Mungkur berkapasitas 134,2 MWp, PLTS Terapung Saguling 92 MWp, PLTS Pasuruan 132 MWp, dan PLTS Banyuwangi 132 MWp. Proyek-proyek tersebut dikembangkan melalui kolaborasi dengan mitra strategis di sejumlah wilayah Indonesia.

Presiden Prabowo mengatakan pembangunan PLTS 100 GWp dalam tiga tahun merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

“Program PLTS berkapasitas 100 GWp merupakan langkah besar untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia. Target ini akan kita bangun dalam waktu sekitar tiga tahun dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan dalam negeri, termasuk tenaga surya dan panas bumi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pengembangan energi terbarukan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi dari sumber daya dalam negeri.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan program PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar US$73 miliar atau setara Rp1.120 triliun. Program tersebut diproyeksikan berpotensi menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menurunkan emisi hingga 120 juta ton CO₂ per tahun.

“Hari ini kita mempercepat implementasi program PLTS 100 GW. Total investasinya sekitar US$73 miliar atau Rp1.120 triliun, yang berpotensi menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja dan menurunkan emisi hingga 120 juta ton CO₂ per tahun,” kata Bahlil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238737//plts-icWp_large.jpg
7 Fakta Program PLTS 100 GW Prabowo: Investasi Rp1.140 Triliun hingga Danantara Siap Ambil Alih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/27/320/3238642//plts-3j4y_large.jpg
RI Bangun PLTS 100 GWp Sebagai Penguatan Ketahanan Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238249//prabowo_subianto-8N4r_large.png
Bangun PLTS 100 GWp hingga RI Tak Lagi Impor 1 Barel Minyak dan LPG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238200//bahlil-tnCy_large.png
Guyon Bahlil saat Peluncuran PLTS 100 GWp: Eksekusinya di Kandang Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238185//bahlil-COZk_large.png
Danantara Siap Ambil Alih Proyek PLTS 100 GWp jika Swasta Tak Mau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238183//plts-CBLV_large.png
Bahlil: Proyek PLTS 100 GWp Dikerjakan Bertahap Selama 3 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement