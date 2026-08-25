7 PLTS Siap Ditender ke Swasta, Siapa yang Minat?

Pemerintah akan membuka tender pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) . (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Pemerintah akan membuka tender pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan melibatkan perusahaan pembangkit listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Sejumlah proyek PLTS sedang disiapkan untuk ditawarkan melalui proses tender.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, proyek PLTS akan diberikan kepada IPP apabila menawarkan harga yang kompetitif. Namun, jika tidak ada IPP yang berminat atau harga yang ditawarkan tidak kompetitif, pemerintah akan mengambil alih pembangunan melalui Danantara.

"Tim akan lakukan tender. Ini didorong IPP. Kalau harga kompetitif, dikasih IPP. Kalau tidak ada yang mau dan tidak kompetitif, diambil oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang efisien, efektif, dan terjangkau," kata Bahlil saat peresmian pembangunan PLTS 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Adapun sejumlah proyek PLTS yang telah siap mengikuti proses tender yakni:

1. PLTS Purwakarta dengan kapasitas 69 MWp, menggunakan lahan Bank Tanah.

2. PLTS Jatiluhur dengan kapasitas 1.688 MWp.

3. PLTS Cirata dengan kapasitas 1.250 MWp.

4. PLTS Jatigede dengan kapasitas 636 MWp.

5. PLTS Madura dengan kapasitas 605 MWp.

6. PLTS Gilimanuk dengan kapasitas 300 MWp.

7. PLTS Buleleng dengan kapasitas 118 MWp.

Bahlil mengatakan percepatan pembangunan PLTS 100 GWp menjadi salah satu program pemerintah yang disampaikan dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Program tersebut diproyeksikan membutuhkan total investasi sekitar USD73 miliar atau lebih dari Rp1.140 triliun.

Menurut Bahlil, pembangunan PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS) berpotensi menghasilkan efisiensi subsidi energi hingga Rp73,9 triliun per tahun dibandingkan penggunaan pembangkit berbahan bakar gas, uap, dan diesel.