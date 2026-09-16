Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketahanan Energi, Panas Bumi 55 MW Berpotensi Tambah Pasokan Listrik Jawa

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |15:02 WIB
Ketahanan Energi, Panas Bumi 55 MW Berpotensi Tambah Pasokan Listrik Jawa
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran menjadi sorotan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran menjadi sorotan. PLTP tersebut dinilai dapat memperkuat pasokan listrik Jawa Tengah karena mampu menghasilkan listrik secara stabil dari sumber energi bersih.

“PLTP menghasilkan listrik stabil untuk memenuhi beban dasar dari energi bersih,” ujar Kepala Geothermal Research Center (GRC) Pri Utami, Rabu (16/9/2026).

Menurut Pri, kemampuan menghasilkan listrik secara stabil menjadi salah satu keunggulan energi panas bumi.

“Karakter tersebut membuat PLTP dapat mendukung sistem kelistrikan yang semakin banyak menggunakan energi terbarukan,” katanya.

Dosen panas bumi Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga mengatakan tambahan kapasitas 55 megawatt (MW) dapat meningkatkan pasokan listrik bagi masyarakat Jawa Tengah. Listrik tersebut juga dapat mendukung berbagai kegiatan produktif yang menunjang perekonomian warga, termasuk untuk mengisi baterai kendaraan listrik.

“PLTP Gunung Ungaran direncanakan beroperasi dengan kapasitas 55 MW dan akan mampu menambah suplai listrik bagi ribuan rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif guna meningkatkan kesejahteraan,” kata Pri.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/51/3241863//syamsir_alam_hingga_zulham_zamrun_terlibat_dalam_pembinaan_pesepakbola_muda_di_tanah_air_okezone-V1Hv_large.jpg
19 PLTP Jadi Sasaran Pembinaan, Libatkan Eks Pemain Timnas Indonesia Pantau Talenta Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241747//panas_bumi-zOl4_large.png
PLTP Gunung Ungaran Berpotensi Tekan Emisi dan Buka Peluang Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240770//gunung_ungaran-l2fR_large.jpg
Gunung Ungaran Punya Potensi Panas Bumi 55 MW, Bisa Perkuat Listrik Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240715//pltp-gS5p_large.jpeg
Kembangkan PLTP, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240653//plts-ZcCa_large.jpg
Maksimalkan PLTS hingga Panas Bumi, Ini Cara Percepat Transisi Energi di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/320/3238737//plts-icWp_large.jpg
7 Fakta Program PLTS 100 GW Prabowo: Investasi Rp1.140 Triliun hingga Danantara Siap Ambil Alih
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement