Ketahanan Energi, Panas Bumi 55 MW Berpotensi Tambah Pasokan Listrik Jawa

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran menjadi sorotan. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran menjadi sorotan. PLTP tersebut dinilai dapat memperkuat pasokan listrik Jawa Tengah karena mampu menghasilkan listrik secara stabil dari sumber energi bersih.

“PLTP menghasilkan listrik stabil untuk memenuhi beban dasar dari energi bersih,” ujar Kepala Geothermal Research Center (GRC) Pri Utami, Rabu (16/9/2026).

Menurut Pri, kemampuan menghasilkan listrik secara stabil menjadi salah satu keunggulan energi panas bumi.

“Karakter tersebut membuat PLTP dapat mendukung sistem kelistrikan yang semakin banyak menggunakan energi terbarukan,” katanya.

Dosen panas bumi Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM) ini juga mengatakan tambahan kapasitas 55 megawatt (MW) dapat meningkatkan pasokan listrik bagi masyarakat Jawa Tengah. Listrik tersebut juga dapat mendukung berbagai kegiatan produktif yang menunjang perekonomian warga, termasuk untuk mengisi baterai kendaraan listrik.

“PLTP Gunung Ungaran direncanakan beroperasi dengan kapasitas 55 MW dan akan mampu menambah suplai listrik bagi ribuan rumah tangga yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif guna meningkatkan kesejahteraan,” kata Pri.