Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gunung Ungaran Punya Potensi Panas Bumi 55 MW, Bisa Perkuat Listrik Jawa

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |08:38 WIB
Gunung Ungaran Punya Potensi Panas Bumi 55 MW, Bisa Perkuat Listrik Jawa
Eksplorasi PLTP Gunung Ungaran dinilai layak dilanjutkan karena berpotensi memberikan manfaat strategis bagi ketahanan energi. (Foto: Okezone.com/ESDM)
A
A
A

JAKARTA – Eksplorasi PLTP Gunung Ungaran dinilai layak dilanjutkan karena berpotensi memberikan manfaat strategis bagi ketahanan energi. Namun, kapasitas pembangkit dan kelayakan proyek tetap harus dibuktikan melalui kajian dan pengeboran eksplorasi.

Ahli Panas Bumi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ali Ashat menilai PLTP Gunung Ungaran memiliki sejumlah manfaat strategis sehingga layak dieksplorasi dan dikaji lebih lanjut. Panas bumi memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.

“Karakteristik tersebut membuat panas bumi dapat menjadi pemasok beban dasar sekaligus melengkapi energi terbarukan seperti surya dan angin yang bersifat fluktuatif,” katanya, Selasa (8/9/2026). 

Menurutnya, potensi sekitar 55 megawatt (MW) yang tercantum dalam RUPTL 2025–2034 masih harus dibuktikan melalui pengeboran eksplorasi. Jika potensi tersebut terbukti, PLTP Gunung Ungaran dapat turut memperkuat keandalan pasokan listrik, khususnya di Jawa Tengah.

Ali menambahkan, panas bumi merupakan sumber energi domestik yang tidak membutuhkan bahan bakar impor. Pemanfaatannya dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan rantai pasok energi global.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240715//pltp-gS5p_large.jpeg
Kembangkan PLTP, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191276//pltp-f41K_large.JPG
Dongkrak Kapasitas Listrik, PLTP Wayang Windu Dimodernisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177360//bni-7OGA_large.jpg
Percepat Transisi Energi, Proyek Panas Bumi 500 MW Dapat Suntikan Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/320/3163378//panas_bumi-zJOd_large.jpg
2 Proyek Pembangkit Panas Bumi Siap Dibangun, RI Percepat Transisi Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/320/3151208//lifting_minyak_blok_cepu-tJ6q_large.jpg
Blok Cepu dan PLTP Ulu Belu Bahu Membahu demi Swasembada Energi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3151131//pltp-mVb3_large.jpg
PLTP Serap Pekerja Lokal hingga Naikkan Pendapatan Daerah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement