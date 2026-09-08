Gunung Ungaran Punya Potensi Panas Bumi 55 MW, Bisa Perkuat Listrik Jawa

JAKARTA – Eksplorasi PLTP Gunung Ungaran dinilai layak dilanjutkan karena berpotensi memberikan manfaat strategis bagi ketahanan energi. Namun, kapasitas pembangkit dan kelayakan proyek tetap harus dibuktikan melalui kajian dan pengeboran eksplorasi.

Ahli Panas Bumi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ali Ashat menilai PLTP Gunung Ungaran memiliki sejumlah manfaat strategis sehingga layak dieksplorasi dan dikaji lebih lanjut. Panas bumi memiliki keunggulan karena mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.

“Karakteristik tersebut membuat panas bumi dapat menjadi pemasok beban dasar sekaligus melengkapi energi terbarukan seperti surya dan angin yang bersifat fluktuatif,” katanya, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, potensi sekitar 55 megawatt (MW) yang tercantum dalam RUPTL 2025–2034 masih harus dibuktikan melalui pengeboran eksplorasi. Jika potensi tersebut terbukti, PLTP Gunung Ungaran dapat turut memperkuat keandalan pasokan listrik, khususnya di Jawa Tengah.

Ali menambahkan, panas bumi merupakan sumber energi domestik yang tidak membutuhkan bahan bakar impor. Pemanfaatannya dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan rantai pasok energi global.