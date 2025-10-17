Percepat Transisi Energi, Proyek Panas Bumi 500 MW Dapat Suntikan Dana

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan kredit untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dikembangkan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Kolaborasi ini dikukuhkan dengan penandatanganan perjanjian bertajuk "Commitment on Green Project and Operation Financing for 500 MW Geothermal Energy Development PT Geo Dipa Energi (Persero)" antara SEVP Wholesale Solutions & Value Chain BNI, Pancaran Affendi, dan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi, Yudistian Yunis.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menegaskan, dukungan ini merupakan wujud komitmen BNI dalam mempercepat transisi energi bersih dan mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia.

"Pembiayaan ini merupakan wujud nyata dukungan BNI terhadap pengembangan proyek energi hijau nasional, sekaligus upaya mempercepat transisi energi bersih di Indonesia," ujar Okki, Jumat (17/10/2025).

Okki menjelaskan, sinergi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional berbasis sumber daya ramah lingkungan. Kerja sama ini juga mempertegas posisi BNI sebagai pelopor perbankan nasional yang aktif mendorong implementasi keuangan berkelanjutan (sustainable finance).

"Sinergi dengan Geo Dipa memperkuat posisi BNI sebagai pelaku utama dalam pembiayaan hijau dan mendukung agenda nasional menuju masa depan energi yang berkelanjutan," tambahnya.