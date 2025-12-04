Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Kembangkan Harta Karun Panas Bumi di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |14:02 WIB
Ini Cara Kembangkan Harta Karun Panas Bumi di RI
Ini Cara Kembangkan Harta Karun Panas Bumi di RI (Foto: PGE)
JAKARTA - Pengembangan energi panas bumi di Indonesia terus dilakukan. Energi panas bumi yang lebih berkelanjutan dan efisien mendukung target bauran energi terbarukan dan net zero emission.

Saat ini, potensi besar energi panas dari dalam bumi yang dimiliki Indonesia menjadikan sebagai negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia. Pengembangan energi panas bumi ini melalui kerja sama antara Ecolab International Indonesia bersama dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

"Melalui kolaborasi dengan Pertamina Geothermal Energy, kami menetapkan tolok ukur kinerja baru untuk energi panas bumi,” ujar  Presiden Direktur Ecolab International Indonesia Evan Jayawijayanto di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Inovasi ini menggabungkan kedua teknologi dengan menghadirkan kecerdasan data operasional pada tingkat yang baru, efisiensi sumber daya, dan perlindungan aset bagi industri panas bumi. 

Kerja sama ini juga sejalan dengan target Indonesia mencapai 25 persen bauran energi terbarukan pada 2030 dan emisi net zero pada 2050. Energi panas bumi diperkirakan akan menjadi salah satu sumber utama dalam pencapaian target tersebut.

 

