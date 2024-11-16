Prabowo Pamer 60% Harta Karun Panas Bumi Ada di Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan 60% harta karun panas bumi dunia ada di Indonesia. Dengan potensi panas bumi ini, Prabowo bertekad untuk menjadi negara mandiri dalam energi terbarukan dalam beberapa tahun mendatang.

"Kita bisa mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Kita mempunyai potensi panas bumi terbesar. Saya kira 60 persen potensi energi panas bumi dunia ada di Indonesia," kata Prabowo pada APEC CEO Summit di National Grand Theater Peru dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Prabowo juga menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi dan peran komunitas bisnis menjadi motor penggerak utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

“Tanpa partisipasi aktif dari sektor ekonomi, kita tidak bisa mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menggambarkan kawasan Pasifik sebagai wilayah yang paling dinamis di dunia dengan potensi besar dalam teknologi, demografi, dan sumber daya alam. Meskipun dihadapkan pada ketegangan geopolitik, Kepala Negara optimistis bahwa pemimpin kekuatan besar dunia pada akhirnya akan memilih kebaikan bersama.

"Terobosan-terobosan teknologi yang luar biasa menuntut para pemimpin untuk lebih bijaksana, lebih sabar, lebih akomodatif, karena kekuatan teknologi dapat membawa kemajuan yang signifikan bagi kehidupan manusia, namun kekuatan teknologi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia dengan sangat cepat," ungkapnya.