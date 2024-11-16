Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Pamer 60% Harta Karun Panas Bumi Ada di Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |09:16 WIB
Prabowo Pamer 60% Harta Karun Panas Bumi Ada di Indonesia
Prabowo pamer 60% panas bumi dunia ada di Indonesia (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan 60% harta karun panas bumi dunia ada di Indonesia. Dengan potensi panas bumi ini, Prabowo bertekad untuk menjadi negara mandiri dalam energi terbarukan dalam beberapa tahun mendatang.

"Kita bisa mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Kita mempunyai potensi panas bumi terbesar. Saya kira 60 persen potensi energi panas bumi dunia ada di Indonesia," kata Prabowo pada APEC CEO Summit di National Grand Theater Peru dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Prabowo juga menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi dan peran komunitas bisnis menjadi motor penggerak utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

“Tanpa partisipasi aktif dari sektor ekonomi, kita tidak bisa mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menggambarkan kawasan Pasifik sebagai wilayah yang paling dinamis di dunia dengan potensi besar dalam teknologi, demografi, dan sumber daya alam. Meskipun dihadapkan pada ketegangan geopolitik, Kepala Negara optimistis bahwa pemimpin kekuatan besar dunia pada akhirnya akan memilih kebaikan bersama.

"Terobosan-terobosan teknologi yang luar biasa menuntut para pemimpin untuk lebih bijaksana, lebih sabar, lebih akomodatif, karena kekuatan teknologi dapat membawa kemajuan yang signifikan bagi kehidupan manusia, namun kekuatan teknologi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia dengan sangat cepat," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177873/panas_bumi-H0Uh_large.jpeg
Kementerian ESDM Tegaskan Gunung Lawu Tak Masuk Wilayah Kerja Panas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/320/3143070/panas_bumi_jadi_tulang_punggung_baru_sumber_energi_ri-GF4x_large.png
Panas Bumi Diprioritaskan, Pemerintah Targetkan 5,2 Gigawatt hingga 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/320/3078663/harta-karun-terbesar-di-ri-panas-bumi-berperan-strategis-dalam-ketahanan-energi-jyZ9kklByV.jpg
Harta Karun Terbesar di RI, Panas Bumi Berperan Strategis dalam Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/320/3065982/ini-cara-percepat-pemanfaatan-harta-karun-panas-bumi-di-ri-JCGBiYQcK2.jfif
Ini Cara Percepat Pemanfaatan Harta Karun Panas Bumi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065607/arahan-jokowi-optimalkan-energi-panas-bumi-ini-proyek-pltp-yang-dikebut-Zid7pJpXuj.jpg
Arahan Jokowi Optimalkan Energi Panas Bumi, Ini Proyek PLTP yang Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064397/bahlil-pamer-harta-karun-panas-bumi-ri-terbesar-di-dunia-e2X6hx1t93.jpg
Bahlil Pamer Harta Karun Panas Bumi RI Terbesar di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement