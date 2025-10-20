Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian ESDM Tegaskan Gunung Lawu Tak Masuk Wilayah Kerja Panas Bumi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |07:35 WIB
Kementerian ESDM Tegaskan Gunung Lawu Tak Masuk Wilayah Kerja Panas Bumi
Kementerian ESDM Tegaskan Gunung Lawu Tak Masuk Wilayah Kerja Panas Bumi (Foto: Kementerian ESDM)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Gunung Lawu tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). 

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan, kepastian ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga nilai sejarah, budaya, dan spiritual kawasan Gunung Lawu. 

"Kami tegaskan, Gunung Lawu tidak masuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi. Tidak ada proses lelang maupun aktivitas eksplorasi di kawasan tersebut," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

Keputusan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap rencana pengembangan di WKP Gunung Lawu yang diajukan pada tahun 2018 dan resmi dihapus pada tahun 2023.

"Pemerintah berpegang pada prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat," tambah Eniya. 

Keputusan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap rencana pengembangan di WKP Gunung Lawu yang diajukan pada tahun 2018 dan resmi dihapus pada tahun 2023. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2024 pemerintah melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan melibatkan akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). 

Dari hasil diskusi tersebut, Kecamatan Jenawi diusulkan sebagai lokasi alternatif karena berada jauh dari kawasan cagar budaya, situs spiritual, serta wilayah yang memiliki keterikatan erat dengan Gunung Lawu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/320/3143070/panas_bumi_jadi_tulang_punggung_baru_sumber_energi_ri-GF4x_large.png
Panas Bumi Diprioritaskan, Pemerintah Targetkan 5,2 Gigawatt hingga 2034
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/320/3086372/prabowo-pamer-60-harta-karun-panas-bumi-ada-di-indonesia-nkKyldzSC7.jpg
Prabowo Pamer 60% Harta Karun Panas Bumi Ada di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/320/3078663/harta-karun-terbesar-di-ri-panas-bumi-berperan-strategis-dalam-ketahanan-energi-jyZ9kklByV.jpg
Harta Karun Terbesar di RI, Panas Bumi Berperan Strategis dalam Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/320/3065982/ini-cara-percepat-pemanfaatan-harta-karun-panas-bumi-di-ri-JCGBiYQcK2.jfif
Ini Cara Percepat Pemanfaatan Harta Karun Panas Bumi di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065607/arahan-jokowi-optimalkan-energi-panas-bumi-ini-proyek-pltp-yang-dikebut-Zid7pJpXuj.jpg
Arahan Jokowi Optimalkan Energi Panas Bumi, Ini Proyek PLTP yang Dikebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/320/3064397/bahlil-pamer-harta-karun-panas-bumi-ri-terbesar-di-dunia-e2X6hx1t93.jpg
Bahlil Pamer Harta Karun Panas Bumi RI Terbesar di Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement