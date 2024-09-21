Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Percepat Pemanfaatan Harta Karun Panas Bumi di RI

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |22:20 WIB
Ini Cara Percepat Pemanfaatan Harta Karun Panas Bumi di RI
Panas Bumi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai negara dengan potensi panas bumi kedua terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan kapasitas panas buminya.

Dengan pemanfaatan sekitar 11.02% dari keseluruhan perkiraan potensi panas bumi total sebesar 23.5 GW, dibutuhkan tindakan strategis untuk memanfaatkan energi panas bumi lebih jauh sebagai bagian dari transisi energi Indonesia untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat dan mengurangi emisi karbon.

Panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling dapat diandalkan di Indonesia karena potensi sumber daya dan karakteristik beban dasar (baseload) yang besar.

Komitmen Indonesia terhadap transisi energi menjadi fokus utama selama Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024, di mana ditekankan kolaborasi internasional untuk mempercepat pengembangan panas bumi.

Negara yang menjadi contoh utama dalam keberhasilan penerapan panas bumi adalah Selandia Baru, yang telah memanfaatkan sumber daya panas buminya secara efektif sebagai bagian dari strategi energi terbarukan yang lebih luas.

Komisaris Perdagangan Selandia Baru untuk Indonesia Cecilia Shand menyatakan bahwa di seluruh industri dan perbatasan, perusahaan cleantech Selandia Baru berinovasi dengan kepedulian untuk memberikan solusi yang bertujuan dan terdepan di dunia untuk masa depan yang lebih baik.

Halaman:
1 2
