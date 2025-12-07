Transformasi Energi, Ini Peluang Besar Sektor Listrik di Indonesia

JAKARTA - Indonesia memasuki periode penting transformasi energi, dengan konsumsi listrik yang terus meningkat dan potensi energi baru terbarukan yang mencapai lebih dari 3.600 gigawatt (GW).



Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) periode 2025-2029 Eka Satria menekankan bahwa potensi besar ini bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri, tetapi juga membuka peluang sebagai sumber devisa melalui ekspor energi hijau,.



"Pada gilirannya dapat mendorong investasi, pertumbuhan industri, dan penciptaan lapangan kerja," katanya di Jakarta, Minggu (7/12/2025).



Eka juga menegaskan komitmen APLSI untuk mendukung pemerintah dan PLN dalam menjaga kepastian investasi, memperkuat keandalan sistem, menjaga keterjangkauan tarif, serta memastikan transisi energi berjalan secara seimbang dan terukur sambil mengoptimalkan seluruh energy mix nasional termasuk teknologi baru seperti BESS, Waste to Energy (WtE), dan peluang pengembangan SMR, dan Smart Grid.



Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Purnomo Yusgiantoro menyampaikan apresiasi atas peran APLSI dalam tata kelola energi nasional, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara APLSI, pemerintah, PLN, dan publik. Dia menilai kontribusi konstruktif APLSI sangat penting bagi stabilitas sektor energi ke depan.