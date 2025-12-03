Akses Terbuka, PLN Kebut Pemulihan Listrik di Sibolga dan Aceh

SIBOLGA — PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa akses jalan darat mulai terbuka di Sibolga. Hal tersebut mempermudah pemulihan infrastruktur kelistrikan yang rusak akibat terjangan banjir dan longsor.

Jangkauan distribusi kelistrikan untuk warga Sibolga berhasil diperluas. Perbaikan infrastruktur-infrastruktur kelistrikan bisa dipercepat. Secara bertahap, aliran listrik dipulihkan kembali.

"Alhamdulillah perjuangan tim PLN di lapangan untuk warga Sibolga mendapat kemudahan. Yaitu mulai terbukanya akses jalan di Sibolga yang tadinya terputus. Tim PLN berhasil memperluas jangkauan distribusi kelistrikan untuk warga Sibolga," kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Rabu (3/12/2025).

Berkat terbukanya akses jalan darat di Sibolga hingga Km 38, PLN berhasil memperbaiki kembali menara jaringan tegangan rendah yang sempat diterjang longsor lagi.

"Tim PLN langsung bergerak tanpa henti memperluas jangkauan distribusi listrik untuk warga," ucap Darmawan.

Untuk membantu aktivitas sehari-hari warga yang terdampak banjir, PLN juga mengumpulkan genset dan lampu darurat dari berbagai daerah untuk dikirim ke Sibolga.

"Tim PLN berhasil mengerahkan pasokan genset dan lampu emergency dari berbagai daerah untuk dikirim ke Sibolga, agar ketika terpaksa ada pemadaman bergilir maka aktivitas utama seperti penerangan dan komunikasi tetap bisa dilakukan warga," Darmawan menuturkan.

Pihaknya menegaskan akan terus berupaya sekuat tenaga untuk memulihkan pasokan listrik ke Sibolga supaya aktivitas masyarakat dapat segera berjalan kembali normal.

Dengan para petugas PLN yang bergerak tanpa henti selama 24 jam penuh di lapangan, Darmawan berharap aliran listrik ke Sibolga dan Tapanuli Tengah bisa pulih pada Jumat (5/12).

"Kami terus berjuang tanpa henti di lapangan untuk mendirikan kembali tower tegangan tinggi Tarutung–Sibolga. Sekarang satu per satu tower berhasil didirikan. Kami all out memastikan pada Jumat 5 Des tower tegangan tinggi Tarutung–Sibolga dapat beroperasi kembali sehingga Sibolga dan Tapanuli Tengah bisa pulih dan menyala," pungkasnya.

Demi Aceh Terang Kembali

PLN juga bergerak tanpa henti demi memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak banjir di Aceh. Di lapangan, para petugas PLN bekerja 24 jam non stop membangun kembali infrastruktur-infrastruktur kelistrikan yang rusak.

Tapi PLN tak sendirian. Berbagai pihak turut membantu agar listrik bisa mengalir lagi ke wilayah-wilayah terdampak bencana.

Untuk mengangkut material misalnya, PLN mendapat dukungan dari TNI. Truk-truk dan helikopter TNI dikerahkan untuk mengangkut material-material infrastruktur kelistrikan. Dukungan ini amat penting karena akses ke sejumlah titik masih sulit ditembus.

"Didukung truk TNI di jalur darat yang sudah tersambung, sejak Minggu (30/11) sampai Senin (1/12) kami bergerak mengirim material tower tegangan tinggi dari Banda Aceh ke Bireuen. Begitu material tower tiba di Bireuen, heli TNI langsung menerbangkannya ke titik-titik pembangunan tower," kata Darmawan.