HOME FINANCE HOT ISSUE

Dongkrak Kapasitas Listrik, PLTP Wayang Windu Dimodernisasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |13:31 WIB
Dongkrak Kapasitas Listrik, PLTP Wayang Windu Dimodernisasi
PLTP Wayang Windu Dimodernisasi (Foto: Okezone)
JAKARTA -  Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Wayang Windu di Jawa Barat akan meningkatkan kapasitas dengan inisiatif modernisasi yang sedang dilakukan. PLTP itu telah memainkan peran penting dalam pasokan listrik Indonesia selama beberapa dekade terakhir.

Listrik yang dihasilkan dari PLTP Wayang Windu memasok jaringan listrik jutaan rumah tangga di Pulau Jawa, Madura dan Bali (Jamali). 

Pada 2025, pembangkit listrik panas bumi berkapasitas 230.5 MW itu akan memiliki tiga unit, dengan unit 3 yang saat ini sedang dikembangkan.

"Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi energi panas bumi secara maksimal. Dengan bermitra bersama perusahaan teknologi global yang terdepan seperti ABB, kami memanfaatkan keahlian dan solusi inovatif untuk mempercepat langkah menuju masa depan rendah karbon bagi Indonesia," ujar Group CEO Star Energy Geothermal (SEG), Hendra Soetjipto Tan dalam bekerjasama dengan ABB, dikutip, Senin (22/12/2025).

Di mana ABB telah memodernisasi sistem kontrol terdistribusi (Distributed Control System DCS) pada Unit 1 dan 2 Wayang Windu dengan mengaplikasikan ABB Ability Symphony Plus DCS, yang memungkinkan SEG mengelola kebutuhan variabel dari pembangkit listrik panas bumi secara lebih efektif sambil menjaga pasokan listrik yang stabil dan andal.

"Hasilnya, SEG melihat adanya peningkatan stabilitas system, pengurangan waktu henti atau downtime, serta peningkatan efisiensi operasional," tuturnya.

 

