Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sistem Kelistrikan Flores Sudah 100 Persen Pulih Pascagempa M7,7

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 19 Agustus 2026 |11:31 WIB
Sistem Kelistrikan Flores Sudah 100 Persen Pulih Pascagempa M7,7
PT PLN (Persero) mengklaim sistem kelistrikan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah pulih 100 persen pascagempa. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengklaim sistem kelistrikan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah pulih 100 persen pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu lalu. Seluruh pelanggan yang sebelumnya terdampak telah kembali mendapatkan pasokan listrik pada Selasa (18/8/2026) pukul 17.40 WITA.

"Alhamdulillah, kita bisa menuntaskan pemulihan sistem kelistrikan di Flores. Sejak gempa terjadi, teman-teman PLN langsung bergerak, bekerja siang dan malam, mendatangi satu per satu lokasi yang terdampak," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, proses pemulihan tidak mudah karena petugas harus menangani jaringan di sejumlah wilayah yang terdampak gempa. Namun, PLN menargetkan pasokan listrik kembali normal agar masyarakat dapat segera menjalankan aktivitasnya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistyono mengatakan pemulihan dilakukan secara bertahap melalui asesmen kondisi jaringan, pengamanan, perbaikan, hingga penormalan sistem. Sebanyak 1.144 personel PLN dikerahkan untuk menangani pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak.

"Sejak gempa terjadi, kami langsung melakukan asesmen terhadap kondisi jaringan di seluruh wilayah terdampak. Kami menerjunkan 1.144 personel untuk melakukan pengamanan, perbaikan, dan penormalan secara bertahap," kata Eko.

Dia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi petugas adalah akses menuju sejumlah lokasi yang terdampak gempa. Petugas juga harus memeriksa jaringan dari titik ke titik sebelum sistem dapat kembali dinormalkan.

"Di beberapa lokasi, kondisi akses dan infrastruktur yang terdampak menjadi tantangan tersendiri. Personel, material, dan peralatan terus kami mobilisasi agar setiap titik dapat segera ditangani dengan cepat dan tetap mengutamakan keselamatan," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/320/3237002//diskon_listrik_pln-G2v0_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen Berlaku Lagi hingga 25 Agustus 2026! Ini Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236604//gempa-e4dY_large.jpg
Pemulihan Listrik, BBM hingga Jaringan Komunikasi Pascagempa NTT Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/13/320/3235833//listrik_pln-ftA1_large.jpeg
Daftar Tarif Listrik PLN yang Berlaku Agustus 2026, Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/320/3236321//listrik-viXo_large.jpg
Gempa NTT, PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235503//tarif_listrik-pO0j_large.jpg
Tarif Terbaru Listrik PLN per kWh Agustus 2026, Berlaku Semua Golongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/320/3235358//listrik_pln-hVtD_large.jpg
Daftar Terbaru Tarif Listrik PLN per kWh Agustus 2026, Berlaku Semua Golongan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement