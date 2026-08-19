Sistem Kelistrikan Flores Sudah 100 Persen Pulih Pascagempa M7,7

PT PLN (Persero) mengklaim sistem kelistrikan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah pulih 100 persen pascagempa. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - PT PLN (Persero) mengklaim sistem kelistrikan di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), sudah pulih 100 persen pascagempa berkekuatan magnitudo 7,7 beberapa waktu lalu. Seluruh pelanggan yang sebelumnya terdampak telah kembali mendapatkan pasokan listrik pada Selasa (18/8/2026) pukul 17.40 WITA.

"Alhamdulillah, kita bisa menuntaskan pemulihan sistem kelistrikan di Flores. Sejak gempa terjadi, teman-teman PLN langsung bergerak, bekerja siang dan malam, mendatangi satu per satu lokasi yang terdampak," ujar Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, proses pemulihan tidak mudah karena petugas harus menangani jaringan di sejumlah wilayah yang terdampak gempa. Namun, PLN menargetkan pasokan listrik kembali normal agar masyarakat dapat segera menjalankan aktivitasnya.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur F. Eko Sulistyono mengatakan pemulihan dilakukan secara bertahap melalui asesmen kondisi jaringan, pengamanan, perbaikan, hingga penormalan sistem. Sebanyak 1.144 personel PLN dikerahkan untuk menangani pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak.

"Sejak gempa terjadi, kami langsung melakukan asesmen terhadap kondisi jaringan di seluruh wilayah terdampak. Kami menerjunkan 1.144 personel untuk melakukan pengamanan, perbaikan, dan penormalan secara bertahap," kata Eko.

Dia menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi petugas adalah akses menuju sejumlah lokasi yang terdampak gempa. Petugas juga harus memeriksa jaringan dari titik ke titik sebelum sistem dapat kembali dinormalkan.

"Di beberapa lokasi, kondisi akses dan infrastruktur yang terdampak menjadi tantangan tersendiri. Personel, material, dan peralatan terus kami mobilisasi agar setiap titik dapat segera ditangani dengan cepat dan tetap mengutamakan keselamatan," ujarnya.