Investasi Rp3,3 Triliun, PLTS Berbasis Baterai Dikembangkan di 10 Lokasi Terisolasi

JAKARTA – PLN Indonesia Power mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terintegrasi dengan Battery Energy Storage System (BESS) serta memperkuat layanan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) untuk mendukung transisi energi dan meningkatkan keandalan aset pembangkit.

Salah satu pengembangan dilakukan melalui kolaborasi PLN Indonesia Power dan PT ACE Energy Service (ACEES) dalam proyek dedieselisasi di 10 lokasi terisolasi di Sulawesi Tengah. Proyek tersebut memiliki potensi kapasitas PLTS sebesar 60 MWp dan BESS 200 MWh dengan estimasi investasi Rp3,3 triliun.

Proyek ini juga diarahkan untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui penggunaan panel surya produksi dalam negeri. Selain itu, penggunaan PLTS dan BESS berpotensi menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) hingga sekitar Rp1.000 per kWh, bergantung pada karakteristik sistem kelistrikan di masing-masing lokasi.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Niaga PLN Indonesia Power Julita Indah mengatakan integrasi PLTS dan BESS dapat menjadi solusi bagi wilayah yang selama ini masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar diesel.

“Integrasi PLTS dan BESS memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan menekan ketergantungan terhadap bahan bakar diesel. Dengan sistem penyimpanan energi, pasokan listrik dari PLTS dapat dikelola lebih optimal sehingga keandalan sistem tetap terjaga sekaligus memberikan potensi efisiensi biaya penyediaan listrik,” kata Julita, Selasa (22/9/2026).