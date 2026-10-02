Tarif Listrik Oktober 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Tarif listrik Oktober 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 24 golongan pelanggan bersubsidi masih belum ditetapkan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Tarif listrik Oktober 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 24 golongan pelanggan bersubsidi masih belum ditetapkan hingga hari ini.

Namun, pemerintah sebelumnya telah memastikan bahwa tarif listrik tidak mengalami kenaikan sepanjang tahun ini.

“Harga listrik tidak kita naikkan, masih seperti yang lama,” tegas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu.

Tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap mendapatkan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Dengan demikian, tarif listrik Oktober 2026 sebagai berikut:

Tarif Listrik PLN Oktober 2026