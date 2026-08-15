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Gempa NTT, PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |10:15 WIB
Gempa NTT, PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan
Gempa NTT, PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan pemulihan bertahap terhadap sistem kelistrikan setelah gempa bumi mengguncang wilayah Laut Flores pada Sabtu (15/8/2026) pagi.

Gempa yang terjadi sekitar pukul 06.00 WITA tersebut diikuti sejumlah gempa susulan yang berdampak terhadap sistem kelistrikan di sejumlah wilayah NTT.

General Manager PLN UIW Nusa Tenggara Timur F Eko Sulistyono mengatakan, gempa susulan menyebabkan gangguan pada sejumlah fasilitas pembangkit, termasuk PLTMG Maumere dan PLTMG Rangko.

"Petugas PLN terus menjaga operasi kelistrikan di sejumlah wilayah. Namun, gempa susulan yang terjadi beberapa kali berdampak pada sistem kelistrikan, termasuk padamnya PLTMG Maumere dan PLTMG Rangko," kata Eko dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (15/8/2026).

Gangguan pada kedua pembangkit tersebut menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah lokasi. PLN kemudian melakukan pemulihan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat.

Proses pemulihan dilakukan mulai dari sisi pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, hingga pengembalian pasokan listrik kepada masyarakat. PLN juga memastikan PLTD di wilayah Labuan Bajo telah berada dalam kondisi aman dan menjadi bagian dari upaya pemulihan sistem kelistrikan pascagempa.

 

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