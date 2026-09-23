MNC Vision Networks Bersama MNC Peduli Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam di Ende Flores NTT

JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk (MVN), di bawah naungan MNC Peduli, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan CSR Peduli Kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada Selasa, 22 September 2026, bertempat di Made Kapa, Kecamatan Mau Karo, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam proses pemulihan pascabencana.

Dalam kegiatan tersebut, MNC Vision Networks bersama MNC Peduli menyalurkan sejumlah bantuan yang terdiri dari tikar, selimut, serta bahan bangunan berupa batako dan semen. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat dalam memperbaiki maupun membangun kembali tempat tinggal dan fasilitas yang terdampak bencana.

Penyaluran bantuan berlangsung dengan melibatkan masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat dalam kegiatan distribusi bantuan, yang turut mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat penerima manfaat.