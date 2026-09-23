Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Vision Networks Bersama MNC Peduli Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam di Ende Flores NTT

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |14:58 WIB
MNC Vision Networks Bersama MNC Peduli Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam di Ende Flores NTT
MNC Vision Networks Bersama MNC Peduli Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam di Ende Flores NTT
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Vision Networks Tbk (MVN), di bawah naungan MNC Peduli, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan CSR Peduli Kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan pada Selasa, 22 September 2026, bertempat di Made Kapa, Kecamatan Mau Karo, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disalurkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan dalam proses pemulihan pascabencana.

Dalam kegiatan tersebut, MNC Vision Networks bersama MNC Peduli menyalurkan sejumlah bantuan yang terdiri dari tikar, selimut, serta bahan bangunan berupa batako dan semen. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat dalam memperbaiki maupun membangun kembali tempat tinggal dan fasilitas yang terdampak bencana.

Penyaluran bantuan berlangsung dengan melibatkan masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat dalam kegiatan distribusi bantuan, yang turut mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat penerima manfaat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206091/mnc_peduli-3FHi_large.png
MNC Insurance Business Group dan MNC Peduli Berbagi Kebahagiaan Ramadhan Bersama Pertuni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199924/mnc-NKuc_large.jpg
DKM Al-Hidayah Ngaku Terbantu dengan Program Peduli Masjid MNC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199922/mnc-NYip_large.jpg
Sambut Ramadhan, KEK MNC Lido City Bersama MNC Tourism Indonesia Gelar Program Peduli Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187497/mnc_peduli-BVkQ_large.jpg
Hari Anak Internasional, MNC Peduli dan The Westin Resort Nusa Dua Berbagi untuk Anak-Anak di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180188/mnc_peduli-klwT_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pelatihan, Peserta: Bermanfaat untuk UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142503/umkm_binaan_mnc_peduli-BzWr_large.jpg
Gandeng Perempuan, MNC Peduli Berkarya Ikuti Pameran UKM-IKM Trade Expo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement