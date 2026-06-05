Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham Saat IHSG Tertekan Sentimen Negatif

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |08:34 WIB
Rekomendasi Saham Saat IHSG Tertekan Sentimen Negatif
Pergerakan pasar saham dipengaruhi berbagai sentimen eksternal, mulai dari ketidakpastian geopolitik. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Pergerakan pasar saham dipengaruhi berbagai sentimen eksternal, mulai dari ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga energi, hingga arah kebijakan suku bunga global. Dalam kondisi seperti ini, investor menitikberatkan perhatian pada aspek fundamental emiten dengan bisnis yang kuat, neraca yang sehat, dan kemampuan menghasilkan arus kas secara konsisten.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Suryawijaya, mengungkapkan bahwa kontraksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat penurunan mayoritas harga saham di bursa merupakan dampak sentimen negatif jangka pendek.

”Selain faktor geopolitik dan kenaikan harga minyak global, di dalam negeri saat ini terlalu banyak informasi negatif yang belum tentu kebenarannya sehingga seolah-olah merupakan kebenaran,” ungkapnya, Jumat (5/6/2026).

Dampaknya, banyak pelaku pasar menjadi tidak fokus. Distraksi informasi tersebut sangat disayangkan karena mengaburkan data di pasar.

”Aksi jual juga tidak semuanya karena sentimen negatif. Banyak aksi jual karena memang mekanisme pasar sewajarnya, yang salah satunya disebabkan ketentuan margin call atau telah berlalunya momen cum-dividen,” jelas William.

Maka William menyarankan kepada seluruh pihak bahwa dalam situasi banjir sentimen ini, pelaku pasar perlu kembali menilai emiten berdasarkan fundamental perusahaannya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222585//pjs_dirut_bei-VxqN_large.jpg
IHSG Jatuh ke Level 5.839, BEI: Fundamental Pasar Kita dalam Kondisi Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222573//ihsg_hari_ini-m1CB_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 5.839
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222501//ihsg-3p9I_large.jpg
IHSG Sesi I Merosot Tajam ke Level 5.734
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222469//ihsg-9Xx0_large.jpg
IHSG Anjlok Lebih dari 4 Persen ke 5.600, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222453//ihsg-Ag8P_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah, Anjlok Lagi 1 Persen ke 5.800
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/278/3222432//purbaya-CXri_large.jpg
IHSG Anjlok ke Level Terendah sejak 2021, Purbaya: Jangan Takut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement