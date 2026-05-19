BI: Cadangan Devisa USD146,2 Miliar Sangat Kuat, Lampaui Standar Kecukupan IMF

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan posisi cadangan devisa (cadev) nasional berada dalam kondisi yang sangat kokoh dan lebih dari cukup untuk menjaga ketahanan serta stabilitas moneter dalam negeri. Penegasan ini dikeluarkan guna memberikan kepastian pada pasar di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa per akhir April 2026, jumlah cadangan devisa Indonesia bertengger di angka USD146,2 miliar. Otoritas moneter menilai jumlah tersebut sangat memadai dalam membentengi perekonomian domestik dari gejolak eksternal.

"Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 tercatat sebesar USD146,2 miliar. Level tersebut tetap kuat dan memadai dalam mendukung ketahanan eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional," ujar Ramdan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/5/2026).

Lebih lanjut, Ramdan memaparkan bahwa jika diukur menggunakan indikator kecukupan yang diakui secara global, posisi likuiditas valas milik Indonesia ini sudah berada di atas batas aman yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan sekitar 114% dari ukuran kecukupan cadangan devisa berdasarkan standar internasional yang ditetapkan oleh IMF dan mencerminkan kuatnya ketahanan eksternal Indonesia," jelasnya.

Dengan amunisi valas yang tebal ini, bank sentral berkomitmen akan terus melancarkan strategi intervensi yang terukur guna mengawal pergerakan nilai tukar Rupiah dan mempertahankan kepercayaan para investor di pasar keuangan.