HOME FINANCE HOT ISSUE

Keyakinan Konsumen Indonesia Naik, BI Ungkap Datanya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |13:14 WIB
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional tetap terjaga di zona optimis sepanjang April 2026. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai level 123,0, sedikit meningkat dibandingkan pencapaian bulan Maret yang berada di angka 122,9.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, penguatan keyakinan ini didorong oleh persepsi masyarakat yang lebih positif terhadap kondisi ekonomi saat ini.

“Terjaganya keyakinan konsumen pada April 2026 terutama ditopang oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 116,5, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 115,4,” ujar Ramdan dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Kenaikan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dipicu oleh optimisme pada dua sektor utama, yakni ketersediaan lapangan kerja serta minat masyarakat dalam membeli barang tahan lama (durable goods).

Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) naik menjadi 108,8, sementara Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (IPDG) melonjak ke angka 112,6. 

 

