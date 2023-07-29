Menguak Berapa Keuntungan 1 Gerai Indomaret?

JAKARTA - Berapa keuntungan 1 gerai Indomaret? Toko ritel Indomaret menjadi salah satu gerai dengan sistem waralaba paling populer di Indonesia.

Persebaran gerai Indomaret saat ini juga sudah sangat merata, bahkan hingga ke pelosok desa. Tak heran jika Indomaret menjadi salah satu investasi yang menjanjikan bagi sebagian orang.

Namun, sebenarnya berapa keuntungan 1 gerai Indomaret mengingat biaya investasinya yang cukup tinggi?

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (29/7/2023) setiap gerai Indomaret diperkirakan bisa menghasilkan sekitar Rp7-9 juta per hari. Jumlah tersebut tentunya bisa berbeda, tergantung dari lokasi gerai itu sendiri. Jika berada di tempat yang ramai, satu gerai Indomaret tentu bisa menghasilkan Rp10 juta atau lebih per hari.

Jadi bisa disimpulkan prakiraan pendapatan gerai-gerai Indomaret di setiap lokasi bisa mencapai Rp200 juta - 270 juta per bulannya. Dengan estimasi balik modal selama 3-4 tahun, maka di tahun ke lima pendapatan tersebut sudah menjadi keuntungan bulanan.

Jika berminat untuk membuka bisnis waralaba Indomaret, berdasarkan situs resminya Anda harus menyiapkan dana sekitar Rp494 juta dengan rincian sebagai berikut:

- Francise fee untuk 5 tahun senilai Rp36 juta

- Promosi pembukaan toko senilai Rp9,5 juta

- Renovasi dan tambahan daya listrik senilai Rp221,5 juta

- Peralatan elektronik dan non-elektronik Rp227 juta