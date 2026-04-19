Nama Dicoret dari Bansos PKH dan Sembako? Ini Cara Sanggah Datanya

JAKARTA – Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan sosial (bansos). Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran pada sejumlah program bantuan sosial PKH dan Sembako.

Karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) membuka ruang bagi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau kepala daerah untuk mengusulkan, menyanggah, dan memperbarui data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan kondisi faktual di lapangan (ground check).

“Kita beri kesempatan pendamping PKH untuk usul, menyanggah, dan memberikan data-datanya agar nanti bisa dikoreksi, diperbaiki oleh BPS. Jadi tetap yang memperbaiki adalah BPS, tugas kalian hanya membantu pemutakhiran,” tegas Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Minggu (19/4/2026).

Dia berharap sinergi pemutakhiran data antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dapat membuat bantuan sosial semakin tepat sasaran.

“Insya Allah kalau kita sama-sama lakukan pemutakhiran data, maka bansos akan tepat sasaran dan subsidi sosial juga tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.