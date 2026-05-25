HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembatasan Pertalite untuk Masyarakat Diberlakukan per Juni, Pertamina: Hoaks

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |06:12 WIB
BBM Pertalite (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) buka suara terkait kabar yang beredar luas di media sosial mengenai larangan bagi merek kendaraan tertentu untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026.

Perusahaan menyatakan bahwa informasi tersebut merupakan isu bohong atau hoaks.
Sekretaris Perusahaan PPN, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan instruksi maupun rencana resmi untuk membatasi distribusi Pertalite yang merujuk pada jenis merek atau kapasitas mesin kendaraan tertentu.

“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator,” kata Roberth dalam keterangan resmi, dikutip.

Dia menambahkan bahwa operasional distribusi serta layanan penyaluran Pertalite di lapangan masih berjalan normal seperti biasanya. Roberth menekankan bahwa program subsidi tepat yang saat ini sedang diimplementasikan perusahaan sama sekali tidak berkaitan dengan daftar kendaraan tertentu yang dilarang membeli BBM sebagaimana informasi yang mendadak viral tersebut.

“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Roberth.

Sebelumnya, ruang publik digital sempat diramaikan oleh peredaran foto yang memuat daftar kendaraan yang diklaim akan dilarang menggunakan Pertalite per awal Juni mendatang. Dalam narasi foto tersebut, pembatasan dikabarkan akan menyasar kendaraan berdasarkan merek dan kapasitas mesinnya.

 

