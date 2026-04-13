Rosan Sebut Investasi Kuartal I-2026 Tembus Rp497 Triliun, Serap 627 Ribu Tenaga Kerja

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memprediksi realisasi investasi Indonesia mencapai Rp497 triliun pada kuartal I-2026. Capaian ini diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Rosan menyampaikan bahwa meski data final baru akan tersedia pada pertengahan April, tren yang ada menunjukkan sinyal positif terhadap pencapaian target pemerintah.

"Alhamdulillah memang kita masih menunggu sampai tanggal 15 tapi dengan perkembangan ini insya Allah target yang dicanangkan oleh pemerintah pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp497 triliun, berarti tumbuh sekitar 7 persen secara tahunan," ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Sejalan dengan kenaikan nilai investasi, penyerapan tenaga kerja juga diproyeksikan meningkat sebesar 5,5 persen. Sebanyak kurang lebih 627.000 orang diperkirakan berhasil terserap ke dalam lapangan kerja baru berkat realisasi investasi selama tiga bulan pertama tahun ini.

Sektor hilirisasi tetap memegang peranan krusial dengan kontribusi sekitar 30 persen dari total modal yang masuk. Dari sisi asal negara, investor dari Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat masih mendominasi peta investasi di tanah air.