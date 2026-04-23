Menko Airlangga Sebut 60 Persen Investasi di Indonesia Hasilkan Laba

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |21:13 WIB
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa 60 persen investasi menghasilkan laba. Kondisi ini dinilai menjadi daya tarik bagi investor yang mau menanamkan modalnya ke Indonesia.

Airlangga mengatakan, kondisi ini membuat Indonesia lebih unggul dari sisi iklim investasi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Ia optimis target investasi yang mencapai lebih dari Rp2.000 triliun pada tahun 2026 akan dapat tercapai.

"Apa yang membedakan Indonesia dengan negara lain, adalah kontribusi terhadap keuntungan. Sekitar 60 persen investasi di Indonesia itu menghasilkan laba," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (23/4/2026).

Selain faktor tersebut, Airlangga menilai stabilitas ekonomi menjadi daya tarik utama bagi investor untuk tetap masuk ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu dijaga di angka kurang lebih 5 persen secara rerata, yang membuat iklim investasi di dalam negeri semakin menarik.

"Indonesia resilience terhadap berbagai gejolak termasuk gejolak yang terakhir," ucap Airlangga.

Disamping itu, Airlangga menyebut populasi yang besar menciptakan market Indonesia lebih menarik ketimbang negara-negara di kawasan. Konsumsi domestik yang saat ini berkontribusi dominan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kekuatan fundamental perekonomian nasional.

 

Berita Terkait
Investasi Hilirisasi Indonesia Rp147 Triliun di Kuartal I-2026, Didominasi Investor Asing
Realisasi Investasi Rp498,8 Triliun di Kuartal I-2026, Serap 706 Ribu Tenaga Kerja 
Rosan Lapor ke Presiden Prabowo: Indonesia Masih Jadi Primadona Investor Asing
Akses Investor ke Aset Global Berbasis Blockchain Diperluas, Ada Tesla hingga Apple
Percepat Investasi di RI, Rosan: Sistem OSS Bakal Diperkuat Pakai AI dan Blockchain
Rosan Sebut Investasi Kuartal I-2026 Tembus Rp497 Triliun, Serap 627 Ribu Tenaga Kerja
