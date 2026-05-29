Dewan Bisnis Jadi Mesin Penggerak Investasi dan Perdagangan RI-Prancis, Hasilkan 4 Kesepakatan Rp62,5 Triliun

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |21:18 WIB
Dewan Bisnis Jadi Mesin Penggerak Investasi dan Perdagangan RI-Prancis, Hasilkan 4 Kesepakatan Rp62,5 Triliun (Foto: Setpres)
JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyambut peluncuran France–Indonesia High Level Business Council sebagai langkah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Prancis, sekaligus mempercepat realisasi investasi dan perdagangan antara kedua negara.

Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut dilakukan pada (28/5/2026) di hadapan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis.

“Pembentukan France–Indonesia High Level Business Council merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Forum bisnis tersebut mempertemukan 30 pimpinan industri dan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Prancis dengan total kapitalisasi pasar gabungan mencapai USD1,3 triliun. Dewan bisnis dipimpin bersama oleh Chair France–Indonesia Business Council MEDEF International sekaligus CEO Danone, Antoine de Saint-Affrique, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Rosan mengungkapkan bahwa momentum peluncuran dewan bisnis tersebut turut menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai USD3,5 miliar atau setara Rp62,5 triliun yang difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

“Kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat. Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” kata Rosan.

 

