Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Impor Maret 2026 Capai USD19,21 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |13:08 WIB
BPS Catat Impor Maret 2026 Capai USD19,21 Miliar
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai USD19,21 miliar pada Maret 2026. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai USD19,21 miliar pada Maret 2026. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,51 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan adanya dinamika pada golongan penggunaan barang. Meskipun impor barang konsumsi mengalami penurunan, permintaan bahan baku dan barang modal justru menunjukkan tren positif.

"Kondisi Maret 2026 menunjukkan penurunan impor barang konsumsi secara tahunan sebesar 10,81 persen (yoy). Impor bahan baku/penolong sebagai pendorong utama naik 2,15 persen dengan andil 1,53 persen. Nilai impor barang modal naik 4,98 persen," ungkap Ateng dalam konferensi pers, Senin (4/5/2026).

Hingga akhir Maret 2026, total nilai impor Indonesia secara kumulatif mencapai USD61,30 miliar. Angka ini meningkat 10,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara rinci, impor sektor minyak dan gas (migas) tercatat sebesar USD3,17 miliar atau naik 1,34 persen (yoy).

Sementara itu, sektor nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan nilai USD16,04 miliar, tumbuh 1,54 persen (yoy) dengan andil terhadap total impor tahunan sebesar 1,29 persen.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216274//pelabuhan-OuYM_large.jpg
Ekspor RI Tembus USD22,53 Miliar di Maret 2026, Tumbuh 3,10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216258//bandara-ZvMN_large.jpg
Inflasi 0,13% pada April 2026, Tiket Pesawat dan Harga BBM Jadi Pendorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215777//pangan-rvRD_large.jpg
Kemendag Terbitkan Aturan Pembatasan Impor Pertanian, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3215008//pelabuhan-eZ5u_large.jpg
Indonesia Perluas Pasar Ekspor ke Eropa, Target Rp21 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214302//biodiesel-CNgK_large.jpg
4 Fakta RI Stop Impor Solar, B50 Mulai 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/622/3213943//uang-uvXf_large.jpg
Heboh Gaji Rata-Rata Rakyat Indonesia Rp78,6 Juta, BPS Ungkap Fakta soal PDB per Kapita
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement