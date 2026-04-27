Indonesia Perluas Pasar Ekspor ke Eropa, Target Rp21 Triliun

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |18:05 WIB
Pemerintah menggenjot akselerasi perekonomian dengan memastikan neraca perdagangan internasional dalam kondisi tumbuh. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Pemerintah menggenjot akselerasi perekonomian dengan memastikan neraca perdagangan internasional dalam kondisi tumbuh. Upaya diversifikasi pasar selain negara tradisional juga dibuka seluas-luasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa perluasan akses pasar ke negara-negara Eropa menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah. Efek rambatan dari perdagangan internasional maupun penanaman modal atau investasi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen setiap kuartalnya.

“Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat perekonomian, antara lain memperluas akses pasar. Perluasan akses pasar ini dilakukan sesuai arahan Bapak Presiden,” kata Airlangga dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI), Senin (27/4/2026).

Airlangga menjelaskan kerja sama internasional dengan negara-negara kawasan yang tergabung dalam Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menjadi peluang baru bagi kinerja ekspor nasional. Saat ini, pemerintah masih memproses aspek legalitas perjanjian tersebut.

“Perjanjian-perjanjian internasional kami kejar. Seperti IEU-CEPA, harapannya tahun ini bisa diratifikasi oleh parlemen Indonesia dan parlemen Uni Eropa. Ini juga akan mendorong pasar sebesar Rp21 triliun di Eropa,” ujar Airlangga.

Berita Terkait
Neraca Dagang RI Surplus USD1,27 Miliar di Februari 2026, Rekor 70 Bulan Berturut-turut
Neraca Dagang RI Surplus USD1,27 Miliar di Februari 2026, Rekor 70 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199039//neraca_perdagangan-e8sh_large.jpg
Neraca Dagang Surplus USD2,51 Miliar per Desember 2025, 68 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195579//perjanjian_dagang-xuE2_large.png
IEU-CEPA Rampung Tahun Ini, Ekspor Indonesia ke Eropa Bebas Tarif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193607//bps-YIXy_large.jpg
Neraca Dagang RI Surplus USD2,66 Miliar di November 2025, 67 Bulan Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193606//impor-rJYZ_large.jpg
Impor Indonesia Januari-November 2025 USD218,02 Miliar, Naik 2,03 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187030//bps_soal_neraca_dagang-2ZS7_large.JPG
Surplus Perdagangan Indonesia Terus Naik, Sinyal Ketahanan Ekonomi Kuat Jelang Akhir 2025
