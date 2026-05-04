Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspor RI Tembus USD22,53 Miliar di Maret 2026, Tumbuh 3,10%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |13:03 WIB
Ekspor RI Tembus USD22,53 Miliar di Maret 2026, Tumbuh 3,10%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai USD22,53 miliar. (Foto: Okezone.com/Pelindo)
A
A
A

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai USD22,53 miliar pada Maret 2026. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,10 persen (year-on-year/yoy).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan rincian kinerja tersebut. Ekspor migas tercatat sebesar USD1,28 miliar atau mengalami penurunan sebesar 11,84 persen. Sementara itu, ekspor nonmigas juga terkoreksi 2,52 persen dengan nilai total USD21,25 miliar.

"Penurunan nilai ekspor Maret didorong oleh penurunan ekspor nonmigas, terutama komoditas lemak dan minyak hewan/nabati yang turun 27,02 persen dengan andil penurunan 3,52 persen," ungkap Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, total ekspor kumulatif Indonesia mencapai USD66,85 miliar, meningkat tipis 0,34 persen dibandingkan tahun lalu.

Dalam periode tersebut, ekspor migas mencapai USD3,25 miliar (turun 10,58 persen), sedangkan ekspor nonmigas justru tumbuh 0,98 persen menjadi USD63,65 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/320/3216258//bandara-ZvMN_large.jpg
Inflasi 0,13% pada April 2026, Tiket Pesawat dan Harga BBM Jadi Pendorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3215008//pelabuhan-eZ5u_large.jpg
Indonesia Perluas Pasar Ekspor ke Eropa, Target Rp21 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/622/3213943//uang-uvXf_large.jpg
Heboh Gaji Rata-Rata Rakyat Indonesia Rp78,6 Juta, BPS Ungkap Fakta soal PDB per Kapita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213862//ekonomi_indonesia-lI2R_large.jpg
Data Pertumbuhan Ekonomi Dikritik, BPS Ungkap Fakta Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212153//bansos-2wEY_large.jpg
Ini Alasan 11.014 Orang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos Mulai April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210106//inflasi-ZOiN_large.png
Inflasi Tahunan Melandai ke 3,48 Persen, Efek Diskon Listrik Tak Ada Masih Terasa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement