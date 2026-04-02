HOME FINANCE HOT ISSUE

Sektor Pekerjaan yang Tak WFH Setiap Jumat, Ini Daftar Lengkapnya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |07:02 WIB
WFH PNS (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sehari setiap Jumat. Akan tetapi, ada sektor pekerjaan yang tidak menerapkan kebijakan WFH tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sektor pekerjaan yang tidak menerapkan WFH adalah sektor layanan publik dan sektor strategis. Airlangga memastikan sektor pelayanan publik dan sektor strategis tetap berjalan normal seperti biasa.

"Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.

Beberapa sektor yang dikecualikan yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman, perdagangan, transportasi, logistik dan keuangan

"Tetapi pelayanan publik itu tetap berjalan, dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan. Dan itu dipersilahkan untuk yang di kantornya mereka mengatur dengan aplikasi tertentu," jelasnya.

Alasan WFH PNS Setiap Jumat

Airlangga mengungkap alasan pemilihan hari Jumat sebagai hari kerja dari rumah WFH bagi ASN. Jumat dipilih karena aktivitas kerja cenderung relatif lebih ringan dibandingkan hari kerja lainnya. Menurutnya, tingkat kesibukan pada hari tersebut tidak setinggi hari biasa, bahkan di banyak instansi hanya berlangsung sekitar setengah dari beban kerja harian.

"Kita pilih hari Jumat karena memang hari Jumat kan setengah (beban kerja). Artinya tidak sepenuh dari Senin sampai dengan Kamis," tuturnya.

Di samping itu, pemilihan Jumat sebagai hari WFH juga mengikuti praktik sejumlah kementerian sebelumnya telah lebih dulu menerapkan pola kerja empat hari dalam sepekan dengan dukungan sistem digital, terutama pascapandemi COVID-19.

 

Wamenhub: Pesanan Sewa Jet Pribadi Melonjak pada Libur Lebaran 2026
Menaker Minta Pegawai Swasta WFH Seminggu Sekali, Dilarang Potong Gaji
8 Kebijakan Pemerintah Berlaku 1 April 2026: Harga BBM Tak Naik, WFH ASN 1 Hari
Ini Daftar Sektor Pekerjaan yang Tak WFH Setiap Jumat
Kapan WFH Karyawan Swasta Diberlakukan? Ini Jawaban Menko Airlangga
WFH ASN Setiap Jumat Bakal Hemat APBN Rp6,2 Triliun
