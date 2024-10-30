Intip Harta Kekayaan Pak Muh dari Bisnis Genteng

JAKARTA - Muhammad Jaidi atau akrab disapa Pak Muh sudah menjalankan bisnis pabrik genteng dan paving. Kini, bisnis ini menjadi salah satu sumber penghasilan utamanya yang sukses bahkan sebelum popularitasnya meroket di platform seperti YouTube dan Instagram melalui unggahan putranya, Fadil Jaidi.

Bisnis pabrik genteng dan paving milik Pak Muh beroperasi di kota asalnya, menyediakan genteng berkualitas bagi masyarakat lokal dan bisnis konstruksi. Dalam beberapa unggahan di media sosial. Pak Muh seringkali menunjukkan aktivitasnya di pabrik, termasuk saat memantau produksi genteng dan paving bersama rekan-rekannya. Unggahan tersebut tidak hanya menunjukkan sisi profesional Pak Muh, tetapi juga rasa bangganya terhadap bisnis yang telah ia rintis.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih lagi ngontrol di pabrik tuh. Pabrik genteng, tuh gentengnya tuh,” ucap Pak Muh dalam salah satu video unggahannya, yang sempat diunggah ulang oleh akun YouTube Nimbrung Gaming. Ucapan tersebut memperlihatkan bagaimana Pak Muh terlibat langsung dalam operasional pabrik, memastikan setiap produk yang dihasilkan memiliki standar yang baik.

Bisnis pabrik genteng ini tidak hanya berfungsi sebagai ladang penghasilan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan. Pak Muh juga dikenal sebagai sosok yang rajin berbagi ilmu tentang bisnis dan pentingnya ketekunan, memberikan inspirasi bagi masyarakat yang ingin merintis usaha serupa.