Sumber Kekayaan Pak Muh, Ayah Fadil Jaidi yang Punya Harta Melimpah

Sumber kekayaan Pak Muh Ayah Fadil Jaidi yang punya harta melimpah. Muhammad Jaidi atau yang akrab disapa sebagai Pak Muh ini kembali menjadi sorotan warganet. Pasalnya, lewat unggahan Fadil di video terbaru YouTube Pribadinya, Pak Muh terlihat menyemprot Fadil untuk melindungi menantu barunya.

Pak Muh pertama kali dikenal melalui unggahan Instagram Fadil Jaidi. Karena berbagai respon positif dari warganet, Fadil semakin sering menampilkan ayahnya dalam konten TikTok dan YouTube. Ternyata, sebelum terkenal, Ayah Fadil Jaidi ini sudah memiliki usaha yang cukup menjanjikan.

Lantas darimana sumber kekayaan Muhammad Jaidi?

1. Showroom Mobil

Showroom milik Pak Muh menjual mobil bekas berkualitas tinggi. Meski usahanya baru berjalan, ia sudah berhasil menjual beberapa unit. Karena jumlah mobil yang dipajang masih terbatas, Pak Muh membawa dua mobil pribadinya, termasuk hadiah dari putrinya, Dilla, untuk mengisi showroom.

Semua tipe dan harga mobil dicatat rapi di papan tulis agar Pak Muh mudah mengingatnya. Saat ini, ada enam mobil bekas yang siap dijual. Di bagian belakang showroom, terdapat kantor kecil dimana rekan bisnis Pak Muh mengelola seluruh operasional showroom.

2. Pengusaha Pabrik Genteng dan Pavin

Dilansir dari berbagai sumber, sebelumnya dirinya terkenal seperti sekarang, Ia merupakan seorang pengusaha pabrik genteng dan paving. Pak Muh pun kerap memperlihatkan pabriknya melalui unggahan media sosial.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih lagi ngontrol di pabrik tuh. Pabrik genteng, tuh gentengnya tuh. Pabrik genteng sama pabrik paving. Assalamualaikum, banyak-banyak makasih,” kata Pak Muh dikutip dari unggahan ulang YouTube Nimbrung Gaming, Senin (28/10/2024).