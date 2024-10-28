Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Kekayaan Pak Muh, Ayah Fadil Jaidi yang Punya Harta Melimpah

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |14:48 WIB
Sumber Kekayaan Pak Muh, Ayah Fadil Jaidi yang Punya Harta Melimpah
Sumber kekayaan Pak Muh ayah Fadil Jaidi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Pak Muh Ayah Fadil Jaidi yang punya harta melimpah. Muhammad Jaidi atau yang akrab disapa sebagai Pak Muh ini kembali menjadi sorotan warganet. Pasalnya, lewat unggahan Fadil di video terbaru YouTube Pribadinya, Pak Muh terlihat menyemprot Fadil untuk melindungi menantu barunya.

Pak Muh pertama kali dikenal melalui unggahan Instagram Fadil Jaidi. Karena berbagai respon positif dari warganet, Fadil semakin sering menampilkan ayahnya dalam konten TikTok dan YouTube. Ternyata, sebelum terkenal, Ayah Fadil Jaidi ini sudah memiliki usaha yang cukup menjanjikan.

Lantas darimana sumber kekayaan Muhammad Jaidi?

1. Showroom Mobil

Showroom milik Pak Muh menjual mobil bekas berkualitas tinggi. Meski usahanya baru berjalan, ia sudah berhasil menjual beberapa unit. Karena jumlah mobil yang dipajang masih terbatas, Pak Muh membawa dua mobil pribadinya, termasuk hadiah dari putrinya, Dilla, untuk mengisi showroom.

Semua tipe dan harga mobil dicatat rapi di papan tulis agar Pak Muh mudah mengingatnya. Saat ini, ada enam mobil bekas yang siap dijual. Di bagian belakang showroom, terdapat kantor kecil dimana rekan bisnis Pak Muh mengelola seluruh operasional showroom.

2. Pengusaha Pabrik Genteng dan Pavin

Dilansir dari berbagai sumber, sebelumnya dirinya terkenal seperti sekarang, Ia merupakan seorang pengusaha pabrik genteng dan paving. Pak Muh pun kerap memperlihatkan pabriknya melalui unggahan media sosial.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih lagi ngontrol di pabrik tuh. Pabrik genteng, tuh gentengnya tuh. Pabrik genteng sama pabrik paving. Assalamualaikum, banyak-banyak makasih,” kata Pak Muh dikutip dari unggahan ulang YouTube Nimbrung Gaming, Senin (28/10/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement