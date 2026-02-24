Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.829 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |15:46 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.829 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup turun 27 poin atau sekitar 0,16 persen ke level Rp16.829 per dolar AS pada akhir perdagangan Selasa (24/2/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah ini salah satunya didorong sentimen eksternal yaitu Iran dan AS akan mengadakan putaran ketiga pembicaraan nuklir pada hari Kamis di Jenewa, kata Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi pada hari Minggu.

"Amerika Serikat ingin Iran menghentikan program nuklirnya, tetapi Iran dengan tegas menolak, dan membantah sedang berupaya mengembangkan senjata atom," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Departemen Luar Negeri menarik personel pemerintah yang tidak penting dan keluarga mereka dari kedutaan AS di Beirut, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri pada hari Senin, di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang risiko konflik militer dengan Iran. 

Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Senin bahwa itu akan menjadi "hari yang sangat buruk" bagi Iran jika tidak mencapai kesepakatan.

Selain itu, The New York Times melaporkan bahwa Washington sedang mempertimbangkan serangan terarah terhadap Iran, diikuti oleh serangan yang lebih besar yang bertujuan untuk menggulingkan Pemimpin Tertinggi secara paksa.

Di bidang kebijakan perdagangan, Trump pada hari Senin memperingatkan negara-negara agar tidak menarik diri dari kesepakatan perdagangan yang baru saja dinegosiasikan dengan AS setelah Mahkamah Agung membatalkan tarif daruratnya, dengan mengatakan bahwa ia akan mengenakan bea masuk yang jauh lebih tinggi berdasarkan undang-undang perdagangan yang berbeda.

Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia akan menaikkan tarif sementara dari 10 persen menjadi 15 persen untuk impor AS dari semua negara, tingkat maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203217/rupiah_hari_ini-n1ir_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.802 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202693/rupiah_hari_ini-ky7v_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.888 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/320/3202489/rupiah_hari_ini-EFMp_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.894 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201757/rupiah-jEsW_large.jpeg
Rupiah Menguat 0,23 Persen Sepekan di Tengah Tekanan Fiskal dan Data Ekonomi AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200073/rupiah_hari_ini-VLBA_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.876 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199836/rupiah_hari_ini-fQ3V_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp16.842 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement