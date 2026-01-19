Rupiah Babak Belur tapi IHSG Cetak Rekor, Purbaya Singgung Isu Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kondisi pasar keuangan domestik yang menunjukkan anomali. Di saat nilai tukar Rupiah mengalami tekanan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah (All Time High/ATH) pada penutupan perdagangan Senin (19/1/2026).

Berdasarkan data pasar, Rupiah ditutup melemah ke level Rp16.955 per dolar AS, sementara IHSG melonjak ke level 9.133.

“Ya Rupiah tergantung pada fundamental ekonominya. Anda lihat kan? IHSG berapa sekarang? Berapa IHSG? IHSG All time high, kan? Oh, 9.133,” kata Purbaya.

Purbaya menilai penguatan tajam indeks saham merupakan indikator adanya aliran modal asing (capital inflow) yang masif masuk ke Indonesia.

"Begini, kalau indeks naik ke situ pasti ada flow asing masuk ke situ juga, kan? Enggak mungkin termasuk sendiri yang bisa mendorong itu ke level yang seperti itu. Jadi tinggal tunggu waktu aja Rupiahnya menguat juga, karena suplai dolar akan bertambah," ujar Purbaya.

Purbaya tidak menampik adanya unsur spekulasi di pasar valuta asing yang membebani Rupiah saat ini.

Salah satu pemicunya adalah kekhawatiran pasar terhadap isu independensi Bank Indonesia menyusul rencana kepindahan Thomas Djiwandono ke bank sentral.

Namun, dia optimistis pasar akan segera menyadari bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar.

"Jadi ini mungkin sebagian spekulasi. Ketika Thomas akan ke sana (jabatan Deputi Gubernur BI), wah, orang spekulasi dia independensinya hilang. Saya pikir enggak akan begitu. Nanti kalau begitu insaf juga langsung menguat lagi Rupiah," tegasnya.