Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Ciptakan AI Digitalisasi Layanan Kesehatan Nasional

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |06:44 WIB
Indonesia Ciptakan AI Digitalisasi Layanan Kesehatan Nasional
Indonesia Ciptakan AI Digitalisasi Layanan Kesehatan Nasional (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk digitalisasi layanan kesehatan nasional. Pengembangan ini melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Telkomsat, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero).

Dalam kerja sama ini, Telkomsat mengimplementasikan AI Telehealth Gateway, solusi yang memadukan konektivitas satelit berkeandalan tinggi, layanan telehealth, dan kecerdasan artifisial untuk mempercepat konsultasi jarak jauh, memperkuat proses rujukan berbasis data, serta menghadirkan analitik kesehatan yang akurat, khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan terestrial.

Kolaborasi ini juga melanjutkan langkah sinergis Telkomsat yang sebelumnya dituangkan dalam nota kesepahaman bersama dengan beberapa Pemerintah Provinsi dengan harapan konektivitas satelit, telehealth, dan AI menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah masing-masing.

“Teknologi berperan penting di dalam mentransformasi teknologi dan layanan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan program kementerian kesehatan. Teknologi bukan hanya milik kota besar, tapi untuk semuanya. Kolaborasi ini agar dikawal bersama, dan selanjutnya bisa dievaluasi dan dikembangkan," kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Pasca penandatanganan, Telkomsat bersama TAS segera mengeksekusi tahapan implementasi, instalasi, dan uji konsep (Proof of Concept/PoC). 

Setelah PoC berjalan, para pihak menyiapkan penguatan model operasional, program pelatihan, serta penjaminan mutu layanan agar solusi beroperasi berkesinambungan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/320/3126570/industri_farmasi-KkEC_large.jpg
Ternyata Industri Farmasi Indonesia Sudah Tembus Pasar Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/320/2979303/tekan-impor-ini-cara-ri-optimalkan-alat-kesehatan-dalam-negeri-6i02vavT6Q.jpg
Tekan Impor, Ini Cara RI Optimalkan Alat Kesehatan Dalam Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/320/2946605/vaksin-covid-19-berbayar-mulai-1-januari-2024-6H3uEDXvnG.jpg
Vaksin Covid-19 Berbayar Mulai 1 Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/24/320/2752165/ppkm-dicabut-bagaimana-kelanjutan-bisnis-tes-antigen-dan-pcr-hHqoRsgxFx.jpg
PPKM Dicabut, Bagaimana Kelanjutan Bisnis Tes Antigen dan PCR?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/09/320/2608518/ada-vaksin-bumn-erick-thohir-harap-masyarakat-percaya-kesehatan-dalam-negeri-l3sIQNquZO.jpg
Ada Vaksin BUMN, Erick Thohir Harap Masyarakat Percaya Kesehatan Dalam Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/30/320/2539950/menko-luhut-gandeng-merck-hingga-pfizer-bangun-pusat-riset-vaksin-di-bali-uHQRqmE6II.jpg
Menko Luhut Gandeng Merck hingga Pfizer Bangun Pusat Riset Vaksin di Bali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement