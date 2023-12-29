Vaksin Covid-19 Berbayar Mulai 1 Januari 2024

JAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mulai menerapkan vaksin COVID-19 berbayar pada 1 Januari 2024. Untuk itu warga yang belum melengkapi vaksinasi segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah terdekat mumpung masih gratis.

"Betul, 1 Januari 2024 vaksinasi COVID-19 mulai bayar," kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ani menyebut vaksin COVID-19 berbayar ini berlaku untuk penyuntikan semua dosis vaksin. Namun, ada beberapa kelompok yang tetap mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis seperti lansia dan kelompok rentan lainnya.

Ani belum mengetahui rincian biaya yang akan dikenakan setiap dosis vaksin. Dinkes DKI Jakarta masih menunggu mekanisme dan teknis pelayanan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

"Belum ada rinciannya, mungkin akan dilepas ke mekanisme pelayanan biasa. Seperti sekarang kan ada vaksin program yang tidak berbayar, ada juga vaksin yang bukan vaksin program. Mungkin dilepas seperti itu. Tapi kita tunggu regulasi Kemenkes seperti apa," jelas Ani seperti dilansir Antara.

Lebih lanjut, Ani memastikan khusus di DKI Jakarta vaksinasi COVID-19 gratis masih tersedia di seluruh puskesmas kecamatan hingga akhir tahun.

Pemprov DKI Jakarta juga terus mengingatkan masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19, menggunakan masker, memastikan tubuh dalam kondisi sehat demi menjaga penyebaran kasus COVID-19 saat libur tahun baru.

Adapun Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat tetap memakai masker dan menjalani hidup sehat untuk mencegah potensi lonjakan kasus COVID-19 terutama pada golongan lanjut usia dan kelompok yang belum melakukan vaksinasi.