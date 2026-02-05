Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Orang Miskin di RI Turun Jadi 23,36 Juta Penduduk di 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |12:25 WIB
Jumlah Orang Miskin di RI Turun Jadi 23,36 Juta Penduduk di 2025
Jumlah Orang Miskin di RI Turun Jadi 23,36 Juta Penduduk di 2025 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan profil kemiskinan Indonesia periode September 2025 menunjukkan tren positif. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, tingkat kemiskinan nasional berhasil ditekan hingga ke level 8,25 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 490 ribu orang, sehingga total penduduk miskin per September 2025 tercatat sebesar 23,36 juta orang.

Garis Kemiskinan

Amalia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) pada September 2025 mengalami kenaikan 5,30 persen dari posisi Maret 2025. Namun, ia menekankan pentingnya menerjemahkan angka per kapita tersebut ke dalam konteks pengeluaran riil sebuah keluarga.

Mengingat rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,76 anggota keluarga, BPS menetapkan ambang batas pengeluaran bulanan yang lebih konkret.

"Garis kemiskinan per kapita perlu diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga dan oleh sebab itu pada September 2025 secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga sehingga garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 3.053.269 per bulan," kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Amalia juga mengingatkan bahwa angka ini merupakan rata-rata nasional yang bersifat dinamis.

"Setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan bukan dalam konteks harian," tambahnya.

 

