Garis Kemiskinan Rp641.443 per Kapita, Pengeluaran Rumah Tangga Rp3.053.269 per Bulan Masuk Kategori Miskin

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Garis Kemiskinan (GK) nasional berada di level Rp641.443 per kapita per bulan pada September 2025. Angka ini menjadi tolok ukur utama untuk mengklasifikasikan rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin.

Data ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menggunakan pendekatan pengeluaran di tingkat rumah tangga.

Penjelasan BPS

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, dalam praktiknya pengeluaran penduduk tidak seluruhnya dilakukan secara individual. Sebagian pengeluaran dilakukan secara bersama-sama dalam satu rumah tangga, sementara sebagian lainnya dicatat sebagai pengeluaran individu.

“Pengeluaran individu, misalnya membeli makanan jadi, dapat dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Namun, pengeluaran lain seperti pembelian beras, sewa rumah, listrik, dan bahan bakar merupakan pengeluaran bersama dalam satu rumah tangga,” ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026).