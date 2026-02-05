Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Garis Kemiskinan Rp641.443 per Kapita, Pengeluaran Rumah Tangga Rp3.053.269 per Bulan Masuk Kategori Miskin

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |13:19 WIB
Garis Kemiskinan Rp641.443 per Kapita, Pengeluaran Rumah Tangga Rp3.053.269 per Bulan Masuk Kategori Miskin
Garis Kemiskinan Rp641.443 per Kapita, Pengeluaran Rumah Tangga  Rp3.053.269 per Bulan Masuk Kategori Miskin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Garis Kemiskinan (GK) nasional berada di level Rp641.443 per kapita per bulan pada September 2025. Angka ini menjadi tolok ukur utama untuk mengklasifikasikan rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin.

Data ini merupakan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang menggunakan pendekatan pengeluaran di tingkat rumah tangga.

Penjelasan BPS

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, dalam praktiknya pengeluaran penduduk tidak seluruhnya dilakukan secara individual. Sebagian pengeluaran dilakukan secara bersama-sama dalam satu rumah tangga, sementara sebagian lainnya dicatat sebagai pengeluaran individu.

“Pengeluaran individu, misalnya membeli makanan jadi, dapat dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Namun, pengeluaran lain seperti pembelian beras, sewa rumah, listrik, dan bahan bakar merupakan pengeluaran bersama dalam satu rumah tangga,” ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199785/kemiskinan-YRVa_large.jpg
Jumlah Orang Miskin di RI Turun Jadi 23,36 Juta Penduduk di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/470/3181934/nusron_wahid-nQfC_large.jpg
Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Bakal Kasih Tanah untuk Orang Miskin 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159057/kemiskinan-1pkJ_large.jpg
Pengeluaran Rp20.000 per Hari Masuk Kategori Orang Miskin, Begini Kata Mensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158383/kemiskinan-XujH_large.jpg
Data Jumlah Orang Miskin RI versi BPS Diragukan, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158175/kemiskinan-FLt7_large.jpg
5 Fakta Kemiskinan di Indonesia, Pulau Jawa Terbanyak hingga Perkotaan Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158123/orang_miskin-19RT_large.jpg
Orang Miskin di Perkotaan Naik Imbas Melonjaknya Pengangguran
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement