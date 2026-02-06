Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angka Pengangguran RI Turun Jadi 7,35 Juta Orang

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |06:09 WIB
Angka Pengangguran RI Turun Jadi 7,35 Juta Orang
Jumlah pengangguran pada November 2025 sebanyak 7,35 juta orang. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Jumlah pengangguran pada November 2025 sebanyak 7,35 juta orang atau turun sebesar 0,109 juta orang dibandingkan Agustus 2025.

Selama periode Agustus 2025 hingga November 2025, atau dengan kata lain pada November 2025, terdapat 7,35 juta orang menganggur. Angka ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,74 persen.

“Apabila kita bandingkan dengan Agustus 2025, maka penurunan tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 ini sekitar 0,11 basis poin,” ungkap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. 

Jika dirinci, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus 2025 terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Sementara itu, 34,63 persen penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan jika dibandingkan dengan Agustus 2025, proporsi pekerja dengan pendidikan SMP dan SMK mengalami peningkatan.

 

