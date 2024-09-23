Alfamart Beri Hadiah Ibadah Umrah untuk Puluhan Karyawan Berprestasi

Debi Ariyani, seorang Chief of Store (COS) atau Kepala Toko Alfamart di wilayah Cileungsi, mendapat hadiah perjalanan umrah dari Alfamart. (Foto: dok Alfamart)

TANGERANG - Debi Ariyani, seorang Chief of Store (COS) atau Kepala Toko Alfamart di wilayah Cileungsi, kaget bukan kepalang. Ia tidak menyangka akan mendapat hadiah perjalanan umrah dari Alfamart.

Ia sangat bersyukur bisa berkesempatan menjalankan ibadah umrah karena dipercaya sebagai salah satu Best Employee Alfamart pada 2023.

“Saya benar-benar gak nyangka bisa pergi umrah dari bekerja di Alfamart. Mungkin ini memang rezeki karena hasil bekerja dengan baik di Alfamart. Dari awal saya bekerja di Alfamart tahun 2019 masih sebagai sebagai seorang crew toko," ujar Debi dalam acara Pelepasan Peserta Umrah di Alfa Tower, Alam Sutera, Tangerang, Jumat (20/9/2024).

Ia melanjutkan, dirinya dipercaya sebagai Kepala Toko dan akhirnya pada 2023 mendapat apresiasi sebagai karyawan terbaik (Best Employee). "Saya selalu yakin, apa yang kita kerjakan dengan ikhlas dan baik pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Alhamdulillah kerja keras saya selama ini mendapat balasannya,” ucapnya.